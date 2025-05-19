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В результате ударов ВСУ по российским регионам погиб 621 мирный житель

СК возбудил более 3000 уголовных дел
Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил более 3000 дел в связи с обстрелами российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погиб 621 мирный житель. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. Прямая трансляция идет на сайте мероприятия.

По данным ведомства, наибольшее количество атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.

«По данным следствия, в результате обстрелов российской территории установлена гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей», – пояснил Бастрыкин.

Кроме того, не менее 3217 человек получили ранения различной степени тяжести, включая 249 несовершеннолетних.

1 мая СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области. Сообщалось, что в результате удара украинских военных в районе центрального рынка погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что в момент атаки на рынке находилось много людей. По его словам, FPV-дроны нанесли повторные удары, чтобы добить выживших после первой волны атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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