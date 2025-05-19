В результате ударов ВСУ по российским регионам погиб 621 мирный житель

В результате ударов ВСУ по российским регионам погиб 621 мирный жительСК возбудил более 3000 уголовных дел
Следственный комитет (СК) России возбудил более 3000 дел в связи с обстрелами российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погиб 621 мирный житель. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. Прямая трансляция идет на сайте мероприятия.
По данным ведомства, наибольшее количество атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.
«По данным следствия, в результате обстрелов российской территории установлена гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей», – пояснил Бастрыкин.
Кроме того, не менее 3217 человек получили ранения различной степени тяжести, включая 249 несовершеннолетних.
1 мая СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области. Сообщалось, что в результате удара украинских военных в районе центрального рынка погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что в момент атаки на рынке находилось много людей. По его словам, FPV-дроны нанесли повторные удары, чтобы добить выживших после первой волны атаки.