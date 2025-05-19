В результате ударов ВСУ по российским регионам погиб 621 мирный житель

1 мая СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области. Сообщалось, что в результате удара украинских военных в районе центрального рынка погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что в момент атаки на рынке находилось много людей. По его словам, FPV-дроны нанесли повторные удары, чтобы добить выживших после первой волны атаки.