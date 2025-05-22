В результате удара ВСУ по курскому Льгову ранены 12 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, атака пришлась на трассу Курск – Рыльск. В результате удара пострадали 12 гражданских лиц, среди которых двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего – черепно-мозговая травма. У семи женщин и трех мужчин зафиксированы осколочные ранения и ушибы. Все они сейчас направлены в Курскую областную больницу.
Также были повреждены четыре машины, многоквартирный дом, два частных дома.
21 мая российская сторона зафиксировала обстрелы 43 регионов РФ со стороны ВСУ с начала конфликта. Всего было отмечено почти 8000 фактов обстрелов, атак приграничных и тыловых российских территорий.
В этот же день в Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, был ранен мирный житель.