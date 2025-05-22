В результате удара ВСУ по курскому Льгову ранены 12 человек

По его словам, атака пришлась на трассу Курск – Рыльск. В результате удара пострадали 12 гражданских лиц, среди которых двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего – черепно-мозговая травма. У семи женщин и трех мужчин зафиксированы осколочные ранения и ушибы. Все они сейчас направлены в Курскую областную больницу.