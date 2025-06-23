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Умер трубач группы «Аукцыон» Юрий Парфенов

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Умер трубач группы «Аукцыон», заслуженный артист России Юрий Парфенов. Об этом сообщил коллектив группы в Telegram-канале.

«Осиротели в одночасье», – говорится в сообщении.

Лидер «Аукцыона» Олег Гаркуша рассказал изданию Daily Storm, что Парфенов боролся с онкологией. По словам музыканта, в последнее время он пропускал концерты из-за плохого самочувствия.

Евгений Стукалин / ТАСС
Евгений Стукалин / ТАСС

Парфенов родился 19 января 1946 г. в Булгакове (Республика Башкирия). Начал играть на трубе в духовом оркестре Дворца пионеров во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизской ССР. До 1984 г. жил в республиках Средней Азии и Казахстане, после переехал в Балашиху Московской области. В ходе своей карьеры в 1980–1983 гг. играл в алма-атинских ансамблях «Бумеранг» и «Медео». С 1984 г. Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема, но изредка собирал ансамбль для исполнения собственной музыки. В 1992 г. он подключился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, несколько позже – к Оркестру московских композиторов. С 2011 г. года был участником группы «Аукцыон».

Парфенов также известен своими инструментальными пьесами «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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