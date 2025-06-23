Умер трубач группы «Аукцыон» Юрий Парфенов

Парфенов родился 19 января 1946 г. в Булгакове (Республика Башкирия). Начал играть на трубе в духовом оркестре Дворца пионеров во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизской ССР. До 1984 г. жил в республиках Средней Азии и Казахстане, после переехал в Балашиху Московской области. В ходе своей карьеры в 1980–1983 гг. играл в алма-атинских ансамблях «Бумеранг» и «Медео». С 1984 г. Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема, но изредка собирал ансамбль для исполнения собственной музыки. В 1992 г. он подключился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, несколько позже – к Оркестру московских композиторов. С 2011 г. года был участником группы «Аукцыон».