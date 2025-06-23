Путин выразил соболезнования близким актрисы Талызиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. В телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается, что работы актрисы в кино и театре стали примером преданного служения отечественной культуре.
«Талызина была талантливой актрисой, искренним и увлеченным своим делом человеком», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и всех поклонников ее творчества.
Утром 21 июня в Театре Моссовета сообщили о кончине актрисы на 91-м году жизни. Прощание с народной артисткой пройдет 24 июня в 11:00 в театре.
До последних дней Талызина оставалась ведущей актрисой Театра Моссовета. Она воплощала на сцене сложные и хрестоматийные образы, такие как Меропа Давыдовна Мурзавецкая в пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы» и графиня Анна Федотовна в спектакле «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
22 января 2025 г. Талызина отметила свой 90-летний юбилей на сцене Театра Моссовета, исполнив роль Графини в «Пиковой даме». Зрители встретили ее бурными овациями, отмечая не только профессионализм, но и удивительную жизненную силу артистки, которая продолжала радовать публику своим творчеством.