Путин выразил соболезнования близким актрисы Талызиной

До последних дней Талызина оставалась ведущей актрисой Театра Моссовета. Она воплощала на сцене сложные и хрестоматийные образы, такие как Меропа Давыдовна Мурзавецкая в пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы» и графиня Анна Федотовна в спектакле «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.