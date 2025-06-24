Валентине Терешковой стало плохо на заседании в Госдуме

Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. До своего первого полета она закройщицей-браслетчицей на шинном заводе, секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп», а также 163 раза прыгнула с парашютом. С 16 по 19 июня 1963 г. Терешкова осуществила космический полет в качестве командира корабля «Восток-6», облетев 48 раз вокруг Земли. Депутатом Госдумы VIII созыва и председателем комиссии ГД по вопросам депутатской этики она стала в сентябре 2021 г.