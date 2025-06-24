Валентине Терешковой стало плохо на заседании в Госдуме
88-летняя депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова почувствовала себя плохо во время пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента РФ. Это произошло примерно через 15 минут после начала заседания.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил во время выступления о плохом самочувствии Терешковой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил его продолжить речь. Потребовалось вывести Терешкову из зала для оказания медицинской помощи.
Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. До своего первого полета она закройщицей-браслетчицей на шинном заводе, секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп», а также 163 раза прыгнула с парашютом. С 16 по 19 июня 1963 г. Терешкова осуществила космический полет в качестве командира корабля «Восток-6», облетев 48 раз вокруг Земли. Депутатом Госдумы VIII созыва и председателем комиссии ГД по вопросам депутатской этики она стала в сентябре 2021 г.