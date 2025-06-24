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Валентине Терешковой стало плохо на заседании в Госдуме

Ведомости

88-летняя депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова почувствовала себя плохо во время пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента РФ. Это произошло примерно через 15 минут после начала заседания.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил во время выступления о плохом самочувствии Терешковой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил его продолжить речь. Потребовалось вывести Терешкову из зала для оказания медицинской помощи.

Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. До своего первого полета она закройщицей-браслетчицей на шинном заводе, секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп», а также 163 раза прыгнула с парашютом. С 16 по 19 июня 1963 г. Терешкова осуществила космический полет в качестве командира корабля «Восток-6», облетев 48 раз вокруг Земли. Депутатом Госдумы VIII созыва и председателем комиссии ГД по вопросам депутатской этики она стала в сентябре 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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