«Госуслуги» запустят 35 новых «жизненных ситуаций»

20 мая на «Госуслугах» появился сервис «жизненная ситуация» для тех, кто столкнулся с телефонными и интернет-мошенниками или хочет повысить цифровую грамотность. Сервис подскажет, как восстановить доступ к порталу и сменить пароль от аккаунта. С его помощью можно подать заявление в отделение полиции и получить бесплатную консультацию от юриста. В сервис также вошли тест на проверку цифровой грамотности, обучающие курсы и каталог актуальных схем мошенничества. Кроме того, с помощью него можно проверить кредитную историю и оформленные на имя пользователя SIM-карты.