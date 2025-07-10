«Госуслуги» запустят 35 новых «жизненных ситуаций»
До конца 2025 г. на портале «Госуслуги» будет запущено 35 новых сервисов «жизненные ситуации». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В список войдут рождение ребенка, покупка жилья, оформление опеки, подача документов в суд онлайн, поступление в колледжи, диспансеризация, волонтерство и социальное обслуживание. Будут запущены также сервисы для владельцев животных, инструменты для запуска IT-бизнеса или транспортного бизнеса, получения налоговых вычетов. Кроме того, появится возможность получить на портале налоговый вычет, обратиться к нотариусу, воспользоваться помощью юриста и решить сложные ситуации.
Григоренко уточнил, что в настоящий момент на «Госуслугах» более 1600 услуг и сервисов. В аппарате вице-премьера рассказали, что в планах сделать оказание услуг в рамках сервисов «жизненные ситуации» без заявлений от граждан и бизнеса и посещений ведомств. К примеру, при появлении ребенка государству достаточно узнать о том, что он родился, чтобы рекомендовать дальнейшие действия в личном кабинете россиянина на портале.
20 мая на «Госуслугах» появился сервис «жизненная ситуация» для тех, кто столкнулся с телефонными и интернет-мошенниками или хочет повысить цифровую грамотность. Сервис подскажет, как восстановить доступ к порталу и сменить пароль от аккаунта. С его помощью можно подать заявление в отделение полиции и получить бесплатную консультацию от юриста. В сервис также вошли тест на проверку цифровой грамотности, обучающие курсы и каталог актуальных схем мошенничества. Кроме того, с помощью него можно проверить кредитную историю и оформленные на имя пользователя SIM-карты.
По состоянию на 15 мая на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 млн граждан. По итогам I квартала 2025 г. подано более 218 млн заявок на оказание услуг. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил реализацию социального сервиса на портале, позволяющего оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов, упрощение процедуры, защищающей аккаунт при помощи биометрии, и др.