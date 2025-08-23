Газета
Главная / Общество /

В «Пулково» из-за приостановки полетов задержаны около 40 рейсов

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о подавленных над городом беспилотниках
Ведомости

В аэропорту «Пулково» в результате временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов задержан вылет 20 рейсов, еще 19 прибудут в Санкт-Петербург с опозданием, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В связи с задержками авиарейсов транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, говорится в сообщении. Для защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная ведомства.

Росавиация днем 23 августа сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту «Пулково». По данным на 17:00 мск меры еще действуют. В воздушной гавани на фоне введенных мер предупредили о возможных корректировках расписания. По информации сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропорту задержано 58 рейсов, еще 25 отменено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотника в Тосненском районе. Позднее стало известно о ликвидации еще трех дронов. По данным властей региона, пострадавших и разрушений нет.

Около 17:20 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о подавлении беспилотника в Пушкинском районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, уточнил он в своем Telegram-канале. Еще через полчаса Беглов рассказал, что в Красносельском районе был обезврежен беспилотник. На месте работают специалисты экстренных служб, пострадавших нет, написал он.

