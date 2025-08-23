В «Пулково» из-за приостановки полетов задержаны около 40 рейсов

Около 17:20 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о подавлении беспилотника в Пушкинском районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, уточнил он в своем Telegram-канале. Еще через полчаса Беглов рассказал, что в Красносельском районе был обезврежен беспилотник. На месте работают специалисты экстренных служб, пострадавших нет, написал он.