Хинштейн: задержание Базарова может быть связано с оборонительными сооружениями
Предварительно, задержание врио заместителя губернатора по строительству Курской области Владимира Базарова связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Об этом врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил уверенность в объективности следствия и подчеркнул, что если Базаров виноват, то он ответит по всей строгости закона.
«Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию», – добавил Хинштейн.
Базаров занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству с 2020 г. 5 февраля 2025 г. его назначили врио заместителя губернатора Курской области по строительству.