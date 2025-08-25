Хинштейн: задержание Базарова может быть связано с оборонительными сооружениями

Предварительно, задержание врио заместителя губернатора по строительству Курской области Владимира Базарова связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Об этом врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.