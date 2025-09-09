Блогера Ефремова включили в перечень террористов и экстремистов

Ефремов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Максимальное наказание по этой части статьи – до восьми лет лишения свободы.