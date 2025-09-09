Блогера Ефремова включили в перечень террористов и экстремистов
Блогера Никиту Ефремова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из информации на сайте ведомства.
Ефремов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Максимальное наказание по этой части статьи – до восьми лет лишения свободы.
По версии следствия, Ефремов перевел средства, находясь в Москве и Московской области, при этом являясь противником действующих органов власти РФ. В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В конце 2023 г. МВД отказалось возбуждать дело против основателя сети Nikita Efremov по подозрению в торговле контрафактом. Экспертиза признала изъятые кроссовки оригинальными, несмотря на жалобу клиента, который обратил внимание на отсутствие маркировки «Честный знак» на части коробок в магазине на Петровке.