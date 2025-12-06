Обманувшие Ларису Долину аферисты показали ей паспорт с фото Тома Холланда

По данным следствия, в мошеннической схеме приняли участие дропперы, на которых приходится в общей сложности десять расчетных счетов. Ущерб от действий аферистов превысил 317 млн руб., из которых 175 млн были похищены. Народная артистка РФ лишилась права собственности, продала квартиру стоимостью около 138 млн руб. и передала денежные средства мошенникам. Затем суд постановил вернуть квартиру Долиной, так как она находилась под влиянием мошенников, а покупательница осталась без ничего.