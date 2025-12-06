Обманувшие Ларису Долину аферисты показали ей паспорт с фото Тома Холланда
Мошенники, которые обманули артистку Ларису Долину, предоставляли ей фальшивый паспорт якобы сотрудника Росфинмониторинга с фотографией голливудского актера Тома Холланда, передает «РИА Новости».
По данным агентства, в эфире программы «Пусть говорят», где Долина рассказала об общении с мошенниками, был показан паспорт «сотрудника Росфинмониторинга» Андрея Лукина. При этом в документе можно было увидеть фотографию актера, известного ролью в фильме «Человек-паук».
5 декабря Долина пообещала, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье денежные средства, отданные мошенникам. Она отметила, что такое решение станет единственным верным и справедливым. При этом, по словам артистки, сейчас у нее нет такой крупной суммы, однако она вернет Лурье деньги в полном объеме.
В тот же день покупательница отказалась от заключения мирового соглашения с певицей, так как ее не устроили условия сделки, предложенные Долиной. Лурье рассказала, что артистка могла вернуть ей 112 млн руб., уплаченные за квартиру, в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.
4 декабря «Ведомости» писали, что Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. В качестве заинтересованных лиц в деле также значатся дочь певицы Ангелина Долина и внучка. В ноябре суд установил, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Договор признали недействительным, но Лурье не получила назад уплаченные денежные средства.
По данным следствия, в мошеннической схеме приняли участие дропперы, на которых приходится в общей сложности десять расчетных счетов. Ущерб от действий аферистов превысил 317 млн руб., из которых 175 млн были похищены. Народная артистка РФ лишилась права собственности, продала квартиру стоимостью около 138 млн руб. и передала денежные средства мошенникам. Затем суд постановил вернуть квартиру Долиной, так как она находилась под влиянием мошенников, а покупательница осталась без ничего.