Главная / Общество /

Курского губернатора Хинштейна выписали из больницы после ДТП

Ведомости

Губернатора Курской области Александр Хинштейн выписался из больницы и сейчас находится у себя дома в Курске. Там он продолжит лечение и реабилитацию. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В видеообращении Хинштейн заявил, что полученные в ДТП повреждения пока не дают ему возможности полноценно вернуться к работе, но подчеркнул, что продолжает дистанционно руководить областью.

Текущее состояние губернатора не угрожает жизни, но потребует длительного восстановления. Он пообещал вернуться к полноценной работе, как только это станет возможным.

22 января автомобиль, в котором ехал Хинштейн, попал в аварию в Конышевском районе Курской области. На следующий день губернатор перенес операцию, а позже рассказал, что травмы оказались тяжелее первоначальных оценок. 29 января стало известно, что у Хинштейна перелом бедренной кости и трех ребер.

