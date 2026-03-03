Бастрыкин призвал лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление

2 февраля стало известно, что обновленная версия законопроекта о прекращении приобретенного гражданства РФ предусматривает возможность лишения гражданства детей тех иностранцев, которые не встали на первоначальный воинский учет. Такая ситуация возможна, если ребенок получил гражданство РФ по волеизъявлению нарушителя. При этом гражданства не будут лишать детей, получивших его по рождению, или если один из родителей – гражданин РФ.