Бастрыкин призвал лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, за которые в России будут лишать приобретенного гражданства. Он отметил, что такие меры нужно предпринимать в случае совершения любых умышленных тяжких преступлений.
«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», – сказал он в ходе расширенного заседания коллегии СК (цитата по ТАСС).
По словам Бастрыкина, позиция заключается в том, что граждане при совершении преступлений утрачивают политико-правовую связь с государством, поэтому сохранение приобретенного гражданства в такой ситуации подрывает доверие общества. Действующий закон предусматривает перечень оснований прекращения гражданства, куда включены преступления террористического характера, а также отдельные деяния против общественной безопасности, половой неприкосновенности и другие.
2 февраля стало известно, что обновленная версия законопроекта о прекращении приобретенного гражданства РФ предусматривает возможность лишения гражданства детей тех иностранцев, которые не встали на первоначальный воинский учет. Такая ситуация возможна, если ребенок получил гражданство РФ по волеизъявлению нарушителя. При этом гражданства не будут лишать детей, получивших его по рождению, или если один из родителей – гражданин РФ.