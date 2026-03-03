Газета
Главная / Общество /

Кириенко: Год единства народов стал ответом на попытки раскачать страну изнутри

Ведомости

В Национальном центре «Россия» прошло первое заседание оргкомитета по проведению Года единства народов России. Его возглавили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова.

Участники обсудили задачи тематического года и подготовку плана мероприятий на 2026 г. В числе ключевых критериев – общие ценности и цели народов страны.

Кириенко, открывая заседание оргкомитета, заявил, что Год единства народов России стал «ответом на попытки противника раскачать нашу страну изнутри» в условиях спецоперации и информационной войны против нашей страны. По его словам, президент неоднократно подчеркивал, что на передовой сражаются представители разных национальностей, которые отвечают «за одно – победу, единство и целостность нашего государства».

«Представители более 100 национальностей страны за время спецоперации награждены высокими боевыми наградами. Нам есть чем гордиться и что передавать подрастающему поколению, в том числе наши традиции и культуру», – пояснил Кириенко.

Голикова, в свою очередь, сообщила, что правительство рассматривает Год единства как «пространство для диалога и поддержки инициатив». Особое внимание, по ее словам, будет уделено молодежи, поскольку именно она формирует будущее страны.

«Необходимо, чтобы текущий год стал не просто серией мероприятий и отчетов, а личным опытом сопричастности к этим событиям», – подчеркнула вице-премьер.

Владимир Путин объявил открытие Года единства народов России

Политика / Власть

Указ о проведении в 2026 г. Года единства народов России президент РФ Владимир Путин подписал в конце декабря 2025 г., поддержав инициативу, прозвучавшую на заседании Совета по межнациональным отношениям. Официальный старт был дан 5 февраля в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», в котором приняли участие представители более 190 народов страны и иностранные гости.

«Когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга: удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе», – говорил президент участникам форума.

Говоря об истоках российской государственности, он отметил, что полезно помнить, как формировалась страна и ее народы. По его словам, это произошло на основе объединения различных славянских этносов вокруг общей территории, экономических интересов, единой власти и духовных ценностей. Президент отмечал, что постепенно в состав России вливались и другие народы.

