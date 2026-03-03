Кириенко: Год единства народов стал ответом на попытки раскачать страну изнутри

Говоря об истоках российской государственности, он отметил, что полезно помнить, как формировалась страна и ее народы. По его словам, это произошло на основе объединения различных славянских этносов вокруг общей территории, экономических интересов, единой власти и духовных ценностей. Президент отмечал, что постепенно в состав России вливались и другие народы.