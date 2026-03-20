Минздрав проработает вопрос о бесплатной гигиене полости рта для детей
Министерство здравоохранения совместно с Федеральным фондом ОМС и профильными специалистами изучает возможность включения профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медпомощи для детей. Об этом говорится в ответе замминистра Евгении Котовой на запрос депутатов Госдумы от «Новых людей», которое цитирует ТАСС.
«В настоящее время изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ. Информация о результатах рассмотрения будет представлена дополнительно в установленном порядке», – сообщила Котова. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Ксения Горячева и Антон Ткачев предложили добавить в ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов для всех детей, включая снятие налета и аппликацию фторсодержащих средств.
Как считают парламентарии, профилактическая мера позволит на ранней стадии выявлять риски кариеса, особенно в семьях с ограниченным бюджетом. Это снизит частоту осложненного кариеса и необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога.
По данным совместного исследования «Сберстрахования» и сервиса «Работа.ру», стоматология стала самой востребованной опцией в корпоративных программах ДМС – ее ценит 61% россиян.