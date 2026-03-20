Минздрав проработает вопрос о бесплатной гигиене полости рта для детей

«В настоящее время изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ. Информация о результатах рассмотрения будет представлена дополнительно в установленном порядке», – сообщила Котова. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Ксения Горячева и Антон Ткачев предложили добавить в ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов для всех детей, включая снятие налета и аппликацию фторсодержащих средств.