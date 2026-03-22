Александр Овечкин забил свою тысячную шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забил свою тысячную шайбу в НХЛЧтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, российскому форварду нужно еще 17 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 1000 голов, суммируя показатели регулярных сезонов и плей-офф. Рекордная шайба была забита в воскресенье в матче против «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт НХЛ.
Юбилейная шайба стала 26-й для Овечкина в текущем сезоне и была заброшена в фирменном стиле – мощным броском с левого круга в большинстве. Гол позволил «Вашингтону» сравнять счет (2:2) в концовке третьего периода и принес команде одно очко, хотя итоговый матч завершился поражением со счетом 2:3, победную шайбу забросил Брок Нельсон из «Колорадо».
Как отмечает Sportsnet, Овечкин стал вторым хоккеистом в истории лиги, достигшим рубежа в 1000 комбинированных голов. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки, у которого в активе 1016 шайб (894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф).
На счету самого Овечкина теперь 923 гола в регулярных сезонах (рекорд НХЛ) и 77 в играх на вылет. 40-летний россиянин остается единственным игроком в истории, преодолевшим отметку в 900 голов в регулярных первенствах.