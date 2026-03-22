Журналистку Валерию Кичигину заочно приговорили к 10 годам колонии
Таганский районный суд заочно приговорил журналистку телеканала «Дождь»
Суд установил, что в апреле 2022 г. Кичигина разместила на своих страницах в социальных сетях ссылку на публикацию, в которой под видом достоверных сведений содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Журналистка сопроводила ее своими комментариями. Кроме того, в августе 2023 г. она разместила фотоколлаж с изображением военных и военной техники под российским флагом, сообщив недостоверные сведения о действиях ВС РФ.
Кичигину признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России). Она находится в розыске, уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутсвии подсудимой. Суд учел позицию государственного обвинителя при вынесении приговора. Журналистке также запретили администрировать сайты в течение пяти лет.
24 марта суд заочно приговорил к восьми годам колонии журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иноагентом) по той же статье. Кроме того, ее лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года.
К 7,5 годам колонии также приговорена журналистка «Дождя» Валерия Ратникова