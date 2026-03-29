В Казахстане умер ветеран, конвоировавший Паулюса после Сталинградской битвы
В Казахстане на 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Алма-Ате.
С началом боевых действий Зинченко добровольцем ушел на фронт, окончил школу разведчиков, воевал на разных фронтах, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, дошел до Берлина. Особое место в его биографии занимает участие в Сталинградской битве: именно там он в составе группы разведчиков участвовал в пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
За мужество и героизм ветеран был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».
В Генконсульстве отметили, что запомнят Зинченко как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине.
31 января 1943 г. под Сталинградом советские войска окружили командующего 6-й армией вермахта Паулюса. Гитлер требовал обороняться «до последнего солдата и последнего патрона», однако Паулюс нарушил приказ и сдался в плен вместе со своим штабом. Это событие стало беспрецедентным: до того момента ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен.