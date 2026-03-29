В Казахстане умер ветеран, конвоировавший Паулюса после Сталинградской битвы

31 января 1943 г. под Сталинградом советские войска окружили командующего 6-й армией вермахта Паулюса. Гитлер требовал обороняться «до последнего солдата и последнего патрона», однако Паулюс нарушил приказ и сдался в плен вместе со своим штабом. Это событие стало беспрецедентным: до того момента ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен.