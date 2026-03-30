Генпрокуратура требует от сенатора Салпагарова вернуть земли нацпарка
Генпрокуратура РФ потребовала от сенатора Ахмата Салпагарова и аффилированных лиц вернуть земли Тебердинского национального парка. О поданном иске пишет «Коммерсантъ».
Ответчиками по иску Генпрокуратуры, поданному в Никулинский райсуд Москвы 30 марта, являются пять компаний и 27 физических лиц, включая Салпагарова. По версии прокуратуры, Салпагаров и бывший мэр Карачаевска Сапар Лайпанов нарушили антикоррупционное законодательство при распоряжении землями Тебердинского национального парка на территории Карачаево-Черкесии.
Салпагаров, будучи директором и учредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания «Кубанское» в 2000-х, привлек Лайпанова для «захвата заповедных земель». Экс-мэр издал семь постановлений о передаче в аренду земель парка площадью 2,28 га в пользу брата будущего сенатора Асхата Салпагарова, других аффилированных лиц и ООО «Шанс», утверждает ГП. После этого Лайпанов поручил своим подчиненным заключить от имени администрации муниципалитета договоры аренды семи наделов.
Салпагаров стал сенатором Совета Федерации в июне 2015 г. после голосования народного собрания КЧР. Он вошел в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
Лайпанов занимал пост мэра Карачаевска с 1996 по 2009 г. В декабре 2025 г. столичный суд удовлетворил иск о незаконном отчуждении двух земельных участков площадью 0,35 га в поселке Домбай и обращении в доход государства имущества бывшего мэра Карачаевска Лайпанова.