Общество /

МВД предупредило о схеме мошенников по обману вернувшихся из-за границы граждан

Мошенники придумали новый способ обмана, нацеленный на тех, кто ездит за границу, сообщили в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Через некоторые время после возвращения гражданину поступают звонки или сообщения в мессенджеры с незнакомых номеров. Собеседники представляются сотрудниками госорганов и заявляют, что человек якобы контактировал с запрещенной или нежелательной организацией, а также мог нарушить закон. По этой лже-причине ему «грозит проверка», блокировка счетов и другие последствия. Аферисты пугают жертву уголовной ответственностью и тут же предлагают быстрое решение.

Мошенники просят перевести деньги на «безопасный счет», назвать данные карт и счетов, установить «спецприложение» или перейти по ссылке. В МВД пишут, что это все та же схема «звонок от службы безопасности», только адаптированная под поездки за рубеж.

В министерстве напомнили, что госорганы не станут решать такие вопросы в мессенджерах или случайными звонками, а также никто из официальных структур не просит переводить деньги на сторонние счета. Кроме того, все юридически значимые действия проходят только в установленном законом порядке через повестки, официальные письма, личные кабинеты на госпорталах и так далее.

29 марта ТАСС со ссылкой на МВД РФ сообщал, что мошенники начали распространять вирусные приложения под видом программного обеспечения для оплаты услуг ЖКХ, сервисов банков и приложений отслеживания радаров ДПС. Установка вредоносных программ дает мошенникам возможность списания средств, оформления микрозаймов и кражи персональных данных.

