Мошенники внедряют вирусы под видом приложений для оплаты ЖКХ
Мошенники начали распространять вирусные приложения под видом программного обеспечения для оплаты услуг ЖКХ, сервисов банков и приложений отслеживания радаров ДПС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Установка вредоносных программ дает мошенникам возможность списания средств, оформления микрозаймов и кражи персональных данных.
23 марта в МВД рассказали о риске слежки через умные колонки. В ведомстве рассказали, что о возможном взломе могут свидетельствовать самопроизвольная активация устройства, включение музыки, звонки и другие действия без участия пользователя. Также в аккаунте могут появляться неизвестные устройства или операции.
«Ведомости» писали, что в прошлом году в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей. За девять месяцев 2025 г. количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, по данным МВД, выросло на 120%. Общий ущерб от таких преступлений оценивается более чем в 1 млрд руб.