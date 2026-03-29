Мошенники внедряют вирусы под видом приложений для оплаты ЖКХ

«Ведомости» писали, что в прошлом году в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей. За девять месяцев 2025 г. количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, по данным МВД, выросло на 120%. Общий ущерб от таких преступлений оценивается более чем в 1 млрд руб.