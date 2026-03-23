МВД предупредило о риске слежки через умные колонки
Мошенники могут использовать взломанные умные колонки и голосовые ассистенты для слежки за пользователями. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что о возможном взломе могут свидетельствовать самопроизвольная активация устройства, включение музыки, звонки и другие действия без участия пользователя. Также в аккаунте могут появляться неизвестные устройства или операции.
При подозрении на взлом в МВД рекомендуют отключить колонку от питания или интернета и сменить пароль учетной записи. Кроме того, следует проверить список подключенных устройств, удалить подозрительные и обновить программное обеспечение. В полиции подчеркнули, что регулярные обновления помогают закрывать уязвимости, которыми пользуются злоумышленники.
В «Яндексе» «Ведомостям» заявили, что не наблюдают случаев удаленного взлома таких устройств. «Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя», – сообщили в пресс-службе.
21 марта также сообщалось о другой схеме мошенничества: аферисты под видом администраторов онлайн-игр убеждают пользователей пройти «аутентификацию», просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к банковским приложениям, используя СМС-коды для списания средств.