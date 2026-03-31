В школах могут сделать обязательным второй иностранный язык
В России планируется сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа Министерства просвещения.
Проект ФГОС среднего общего образования был одобрен советом Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО). Стандарт начнет действовать 1 сентября 2027 г.
В документе говорится, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение второго иностранного языка наряду с другими предметами.
Летом 2025 г. Минпросвещения сообщало, что на изучение иностранных языков в 5-7 классах будет отведено два часа в неделю.