Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В школах могут сделать обязательным второй иностранный язык

Ведомости

В России планируется сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа Министерства просвещения.

Проект ФГОС среднего общего образования был одобрен советом Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО). Стандарт начнет действовать 1 сентября 2027 г.

В документе говорится, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение второго иностранного языка наряду с другими предметами.

Летом 2025 г. Минпросвещения сообщало, что на изучение иностранных языков в 5-7 классах будет отведено два часа в неделю.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте