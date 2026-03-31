МВД рассказало, как защитить себя от опасных приложений
Мошенники в России выдают вредоносные программы за безобидные приложения, игры, обновления и полезные утилиты, поэтому пользователям необходимо соблюдать правила безопасности перед скачиванием, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Представители киберполиции отметили, что скачивать приложения необходимо только из официальных магазинов. При этом осторожнее пользователям стоит быть со ссылками из мессенджеров или со сторонних сайтов.
Кроме того, россияне должны проверять разработчиков приложений. «У разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения, это серьезный повод насторожиться», – говорится в публикации.
Ведомство также посоветовало россиянам оценивать название, описание и внешний вид страницы приложений. В случае нахождения ошибок или странных переводов пользователям не стоит скачивать программы. Россияне не должны доверять и однотипным позитивным отзывам. Киберполиция подчеркнула, что важно проверять информацию о приложении через поиск и обращать внимание на разрешения, которые запрашивает программа.
29 марта МВД сообщило, что мошенники начали распространять вирусные приложения под видом программного обеспечения для оплаты услуг ЖКХ, сервисов банков и приложений отслеживания радаров ДПС. Ведомство отмечало, что установка вредоносных программ дает мошенникам возможность списания средств, оформления микрозаймов и кражи персональных данных.