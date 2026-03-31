Минпросвещения опровергло данные об обязательном изучении второго языка в школе
Информация о том, что в России планируют сделать обязательным изучение второго иностранного языка в школах, не соответствует действительности, говорится в официальном комментарии Минпросвещения РФ.
«Ранее в информационном пространстве распространялись сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ. Указанная информация не соответствует действительности», – отметили представители ведомства.
Минпросвещения подчеркнуло, что второй иностранный язык школьники могут изучать по выбору – на основании заявления старшеклассников или родителей обучающихся, а также при наличии в образовательной организации такой возможности.
30 марта ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства, писал, что в России планируется сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Проект ФГОС среднего общего образования был одобрен советом Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО). Агентство отмечало, что стандарт начнет действовать 1 сентября 2027 г.