Главная / Общество /

Осужденного за сожжение Корана Журавеля нашли в колонии в Ульяновской области

Ведомости

Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана и госизмену, находится в колонии в Ульяновской области. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) правозащитница Ева Меркачева.

«Никита Журавель нашелся. Написал матери трогательное письмо. Он в колонии в Ульяновской области. Пишет, что жив и здоров», – написала она в Telegram.

Письмо Журавеля датировано 26 марта – днем, когда Меркачева сообщила о его «пропаже». Правозащитница заявляла, что он пропал во время этапирования в колонию. Меркачева указала при этом, что отсутствие информации об осужденных в ходе этапа остается «больной темой».

ВС оставил без изменений приговор Никите Журавелю за госизмену

Общество

ФСИН опровергала «исчезновение» Журавеля. В пенитенциарной службе сообщали, что он находится в одном из учреждений УИС.

В феврале 2024 г. суд в Грозном, куда его дело было передано главой СК Александром Бастрыкиным, назначил Журавелю наказание за сожжение Корана в виде 3,5 года колонии по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, а в 2025 г. его приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену.

По делу о госизмене следствие заявило, что Журавель отправлял куратору видео железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, кадры военных самолетов, а также данные о перемещении служебной машины одной из воинских частей.

