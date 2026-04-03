С 10 апреля увеличится плата за проезд по Московскому скоростному диаметру
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик увеличится с 10 апреля. Тариф вырастет на 4 руб. за участок. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
С 10 апреля 2026 г. цена проезда в наиболее загруженные периоды по будням – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 – составит 19 руб. вместо 15 руб. за участок.
В ведомстве подчеркнули, что проезд останется бесплатным около 70% времени суток в рабочие дни, а также полностью в выходные и праздничные дни. Стоимость транзитного проезда на уровне 950 руб. не изменится. Бесплатный проезд сохраняется для автомобилей оперативных служб, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов и такси с лицензией Москвы и Московской области.
В департаменте объяснили изменение тарифа ростом нагрузки на магистраль. По данным властей, корректировка стоимости необходима для сохранения пропускной способности дороги и предсказуемого времени поездок. При снижении загрузки тариф может быть пересмотрен.
Оплата всех поездок по МСД суммируется за сутки и выставляется единым платежом в течение 5 дней. Проезд считается платным только в том случае, если въезд и выезд с участка пришлись на платное время.
16 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026 г. в столице начнется строительство новых объектов дорожной инфраструктуры, включая дополнительный участок МСД от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. По его данным, работы здесь уже выполнены более чем на треть.