Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

С 10 апреля увеличится плата за проезд по Московскому скоростному диаметру

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик увеличится с 10 апреля. Тариф вырастет на 4 руб. за участок. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

С 10 апреля 2026 г. цена проезда в наиболее загруженные периоды по будням – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 – составит 19 руб. вместо 15 руб. за участок.

В ведомстве подчеркнули, что проезд останется бесплатным около 70% времени суток в рабочие дни, а также полностью в выходные и праздничные дни. Стоимость транзитного проезда на уровне 950 руб. не изменится. Бесплатный проезд сохраняется для автомобилей оперативных служб, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов и такси с лицензией Москвы и Московской области.

В департаменте объяснили изменение тарифа ростом нагрузки на магистраль. По данным властей, корректировка стоимости необходима для сохранения пропускной способности дороги и предсказуемого времени поездок. При снижении загрузки тариф может быть пересмотрен.

Оплата всех поездок по МСД суммируется за сутки и выставляется единым платежом в течение 5 дней. Проезд считается платным только в том случае, если въезд и выезд с участка пришлись на платное время.

16 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026 г. в столице начнется строительство новых объектов дорожной инфраструктуры, включая дополнительный участок МСД от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. По его данным, работы здесь уже выполнены более чем на треть.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её