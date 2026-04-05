Украинские беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области

Силы ПВО отразили ночную атаку 30 украинских БПЛА в промышленной зоне Кстовского района, сообщил в Telegram губернатор Глеб Никитин. Повреждены два объекта «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтеза», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. Пострадавших нет.