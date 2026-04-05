Украинские беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области
Силы ПВО отразили ночную атаку 30 украинских БПЛА в промышленной зоне Кстовского района, сообщил в Telegram губернатор Глеб Никитин. Повреждены два объекта «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтеза», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. Пострадавших нет.
«В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», – написал Никитин.
Этой же ночью беспилотники атаковали и Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о падении БПЛА на нефтепровод у порта Приморск, там начался пожар.
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал бронированный микроавтобус с мирными жителями в селе Замостье. Ранены семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Брянской области дроны-камикадзе целенаправленно ударили по гражданскому автомобилю в поселке Сенчуры. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.