Суд приговорил экс-депутата ГД Малика Гайсина к 14 годам колонии за растрату

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора компании «Завод Исеть» Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 2 млрд руб. Его признали виновным по делу о растрате в размере более 385 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Свердловской области.