Суд приговорил экс-депутата ГД Малика Гайсина к 14 годам колонии за растрату
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора компании «Завод Исеть» Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 2 млрд руб. Его признали виновным по делу о растрате в размере более 385 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Свердловской области.
Суд установил, что Гайсин, занимая пост гендиректора завода, в течение нескольких лет выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Его действия нанесли имущественный вред как самому «Заводу Исеть», так и России в лице конечного бенефициара – госкорпорации «Ростех».
Гайсин признан виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вину он не признал, но представленной суду совокупности доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.
1 апреля Ленинский районный суд Курска приговорил троих предпринимателей – Максима Воронина, Владимира Коноплева и Дениса Федорова – к девяти и десяти годам колонии. Они признаны виновными в растрате бюджетных средств, выделенных на закупку и укомплектование оборонительных сооружений в Курской области (ч. 4 ст. 160 УК РФ).