Мошенники стали узнавать остаток средств на карте выбранной жертвы
Мошенники «аккуратно» интересуются остатком средств на карте перед кражей денег. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Остаток средств аферисты выясняют с помощью фишинговой формы. В Telegram-канале управления опубликовали скриншот с примером такой формы.
«Конечно, ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется», – отметили полицейские.
20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы «Мошеловка» Народного фронта писали, что мошенники придумали новую схему с поддельными штрафами за якобы неправильную парковку автомобиля. Они присылают SMS-сообщения, в которых говорится, что автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака и требуется оплатить по ссылке штраф 3000 руб., «чтобы избежать удвоения».