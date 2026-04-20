Мошенники стали узнавать остаток средств на карте выбранной жертвы

20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы «Мошеловка» Народного фронта писали, что мошенники придумали новую схему с поддельными штрафами за якобы неправильную парковку автомобиля. Они присылают SMS-сообщения, в которых говорится, что автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака и требуется оплатить по ссылке штраф 3000 руб., «чтобы избежать удвоения».