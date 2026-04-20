Глава Рособрнадзора: ЕГЭ помог победить коррупцию при поступлении в вузы
Когда россияне критикуют Единый государственный экзамена (ЕГЭ), они забывают причины его появления. Тогда самой большой проблемой были масштабы коррупции при поступлении в университеты. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».
Музаев пояснил, что отбор в вузы был непрозрачным и отличались правила поступления. Подать документы выходило в один-два университета при условии, что они находились рядом и расписание вступительных экзаменов это позволяло. Кроме того, дублировались итоговые экзамены в школе и вступительные испытания в вузах. Выпускнику из отдаленного региона или села, которые не занимался с репетиторами, поступить в престижный федеральный университет было почти нереально.
«Фильм «Москва слезам не верит» – это как раз про то, что главная героиня не поступила в вуз с первого раза и дальше выбрала другую жизненную траекторию. ЕГЭ изменил эту ситуацию, и это самый большой успех введения данной системы», – указал глава Рособрнадзора.
Он подтвердил, что благодаря экзамену удалось победить коррупцию при поступлении в вузы. Есть единичные случаи, когда ведомство выявляет нарушения. К примеру, когда вместо одного ребенка на ЕГЭ приходит другой или работы выполнены разными почерками. Практически все попытки нарушить правила заканчиваются провалом, отметил Музаев.
ЕГЭ был введен в России в 2009 г. Это обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится в России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор.