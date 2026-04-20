Власти изучают возможность применения ИИ при проверке ЕГЭ
Рособрнадзор изучает возможности применения ИИ при проверке заданий ЕГЭ, однако пока не считает уровень таких технологий достаточным. Об этом заявил «Ведомостям» глава ведомства Анзор Музаев.
Как он отметил, цифровые технологии уже активно используются на всех этапах проведения экзамена – от передачи контрольных измерительных материалов (КИМ) по сети до их печати в аудиториях и последующего сканирования. «Часть заданий – задания с кратким ответом – полностью обрабатывается компьютером, и оценки выставляются автоматически», – пояснили в ведомстве.
При этом задания с развернутыми ответами, включая творческую часть, по-прежнему проверяются экспертами. В Рособрнадзоре подчеркнули, что рассматривают возможность внедрения ИИ и на этом этапе, но пока не готовы перейти к его практическому применению.
«Мы исследуем возможности ИИ в проверке и развернутых ответах, присматриваемся, но пока наши специалисты считают, что уровень качества проверки с использованием ИИ еще недостаточный», – сказал Музаев.
Глава Рособрнадзора заметил, что внедрение цифровых решений позволило существенно сократить сроки обработки результатов и снизить нагрузку на организаторов экзамена. Сейчас результаты ЕГЭ публикуются не позднее чем через 12 дней после сдачи, что является одним из самых быстрых показателей в мире.
10 апреля президент Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения технологий ИИ. Путин подчеркнул, что к 2030 г. технологии, подобные ИИ, должны использоваться во всех областях, в том числе в производстве, логистике, энергетике, управлении и образовании.