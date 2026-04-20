Роспотребнадзор: детское питание Hipp с крысиным ядом не поставляется в Россию
Детское питание Hipp, в котором был обнаружен крысиный яд, не поставляется на территорию России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что информация о выявлении опасной продукции и ее возможных поставках в РФ не поступала ни от органов Евросоюза, ни через систему быстрого оповещения по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по линии международной сети безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН).
Роспотребнадзор направил запрос в ООО «Хипп Русь». По данным компании, овощное пюре «Морковь-картофель» в стеклянных банках, произведенное на заводе Hipp в Германии, не поставляется в Россию.
Ведомство также проверило регистрационные и информационные базы, подтвердив отсутствие указанной продукции на российском рынке.
При этом в компании сообщили, что расследование инцидента с детским питанием продолжается в Австрии, Чехии и Словакии. Роспотребнадзор рекомендовал учитывать эту информацию при поездках за рубеж и воздержаться от покупки указанной продукции.
19 апреля австрийская полиция обнаружила крысиный яд в банке детского питания Hipp. Яд был обнаружен покупателем в образце из одной из 190-граммовых банок детского питания из моркови с картофелем. Продукция была отозвана из 1500 супермаркетов Spar в стране. Также детское питание от Hipp отозвали в Чехии и Словакии.