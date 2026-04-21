В Ярославле задержали три группы пособников украинских мошеннических кол-центров
Силовики и полицейские пресекли деятельность трех преступных групп в Ярославской области, подозреваемых в содействии украинским мошенническим кол-центрам. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
По данным ведомства, участники групп помогали организовывать мошеннические схемы и вымогать деньги у россиян.
Следствие считает, что злоумышленники обеспечивали работу GSM-шлюзов (sim-боксов), через которые осуществлялись звонки для обмана граждан. Во время обысков изъяты четыре sim-бокса, более 2000 sim-карт и другое оборудование.
Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). По ним грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.
В ФСБ пояснили, что фигурантам также могут дополнительно предъявить обвинение в госизмене. По версии спецслужбы, используемая инфраструктура применялась также «для организации диверсионно-террористической деятельности» и иных действий в интересах ВСУ в условиях спецоперации.
26 марта аналогичное дело было возбуждено в Ингушетии, где задержали трех подозреваемых в организации работы sim-боксов для мошеннических кол-центров. По данным ФСБ, трое местных жителей могут быть причастны к хищению 1,3 млн руб. у россиян.