Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Ярославле задержали три группы пособников украинских мошеннических кол-центров

Ведомости

Силовики и полицейские пресекли деятельность трех преступных групп в Ярославской области, подозреваемых в содействии украинским мошенническим кол-центрам. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, участники групп помогали организовывать мошеннические схемы и вымогать деньги у россиян.

Следствие считает, что злоумышленники обеспечивали работу GSM-шлюзов (sim-боксов), через которые осуществлялись звонки для обмана граждан. Во время обысков изъяты четыре sim-бокса, более 2000 sim-карт и другое оборудование.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). По ним грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.

В ФСБ пояснили, что фигурантам также могут дополнительно предъявить обвинение в госизмене. По версии спецслужбы, используемая инфраструктура применялась также «для организации диверсионно-террористической деятельности» и иных действий в интересах ВСУ в условиях спецоперации.

26 марта аналогичное дело было возбуждено в Ингушетии, где задержали трех подозреваемых в организации работы sim-боксов для мошеннических кол-центров. По данным ФСБ, трое местных жителей могут быть причастны к хищению 1,3 млн руб. у россиян.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь