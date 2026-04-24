На Северном Кавказе ограничена работа аэропортов
В работу аэропорта Махачкалы «Уйташ» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил он. Сообщение об этом было опубликовано в 14:05 мск.
Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Владикавказа «Беслан», Грозного «Северный» и Магаса. Введенные меры действовали около 1,5 часов. Сейчас они отменены.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Воздушные цели сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в Крыму.