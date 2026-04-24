Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,027-0,39%VEON-RX69,6+0,14%CHKZ16 900+1,81%IMOEX2 743,36-1,01%RTSI1 154,83-1,01%RGBI119,98-0,68%RGBITR781,04-0,63%
Общество

На Северном Кавказе ограничена работа аэропортов

В работу аэропорта Махачкалы «Уйташ» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил он. Сообщение об этом было опубликовано в 14:05 мск.

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Владикавказа «Беслан», Грозного «Северный» и Магаса. Введенные меры действовали около 1,5 часов. Сейчас они отменены.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Воздушные цели сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в Крыму.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь