Алексея Пиманова похоронят 27 апреля на Троекуровском кладбище

Похороны ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова пройдут на Троекуровском кладбище 27 апреля, сообщил телеканал «Звезда», где работал журналист.

В публикации не приводятся подробности о времени начала церемонии.

Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Об этом в эфире «Первого канала» сообщила его коллега Екатерина Березовская.

Журналист родился 9 февраля 1962 г. в Москве. Он получил образование инженера радиосвязи и радиовещания в Московском институте связи, а также окончил журналистский факультет Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

Пиманов получил известность в качестве автора и ведущего программы «Человек и закон» на «Первом канале», где работал около 30 лет – с 1995-го в качестве продюсера, с 1996 г. – как ведущий. Он также был гендиректором телекомпании «Останкино», основателем компании «Пиманов и партнеры» и других компаний в сфере производства телевизионных программ и фильмов.

