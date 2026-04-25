Число жертв ДТП с автобусом в Ленинградской области выросло до двух
Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры в Ленинградской области увеличилось до двух человек, сообщает региональное ГУ МЧС. Общее число пострадавших, по уточненным данным, достигло 25, сообщили в оперативной службе.
10 человек госпитализированы для прохождения стационарного лечения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в состоянии средней степени тяжести. 13 человек, включая двоих детей, после осмотра медики отправили на амбулаторное лечение домой.
Столкновение автобуса и фуры произошло вечером 24 апреля на 41-м км А-120 «Южное полукольцо» – на перекрестке в Сяськелевском сельском поселении. Гатчинская городская прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Причина аварии устанавливается.