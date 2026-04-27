Внучке убитого мэра Самары вменили надругательство над телами
Следственный комитет переквалифицировал обвинение Екатерины Тарховой, внучки убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова. Помимо убийства ей вменяется надругательство над телами умерших. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«С 25 ноября 2024-го по 2 января 2025 г. Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели, действуя по указаниям Светланы Метревели, совершили убийство бывшего мэра и его супруги путем их отравления, после чего заморозили и расчленили тела, части раскидали по мусорным контейнерам», – говорится в сообщении.
По данным СК, 31 января прошлого года друг Тархова заявил об исчезновении супругов. После чего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Главной подозреваемой оказалась внучка убитых.
Светлану и Дмитрия Метревели, проживающих за рубежом, объявили в международный розыск. После совершения убийства Екатерина распродала имущество погибших, в том числе иномарку бабушки.
В июне 2025 г. полиция задержала Таисию Киселеву, 78-летнюю мать Светланы Метревели, которая помогала Екатерине с продажей автомобиля. Следствие выдвинуло ей обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, хищение имущества). Мерой пресечения стал домашний арест.
В официальном сообщении ведомства уточняется, что каждому из участников группы предъявлены обвинения, предусмотренные пунктами «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами), ст. 158 УК РФ (кража, выявлено 10 эпизодов) и ст. 159 УК РФ (мошенничество в трех эпизодах).
В деле фигурируют составы преступлений, связанные с умышленным уничтожением собственности, похищением и фальсификацией документов.