Три человека погибли в Самарской области из-за непогоды
Три человека погибли в Самарской области в результате обрушившейся на регион непогоды, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, среди погибших – ребенок и мужчина в Самаре, а также еще один мужчина в Борском районе.
В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, порывы ветра достигают 27 м/с. Стихия привела к повреждениям кровли зданий, линий электропередачи, остановок общественного транспорта, автомобилей и деревьев, рассказал Федорищев.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Он также сообщил, что причины произошедшего будут установлены следственными органами, а власти окажут необходимую поддержку.
27 апреля МЧС РФ сообщил, что в регионах России из-за резкого ухудшения погодных условий погиб один несовершеннолетний, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.
Неблагоприятные погодные условия сопровождались мокрым снегом, грозами и порывистым ветром до 27 м/с. Непогода затронула территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного округов.