Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,751-2,19%CNY Бирж.10,946-0,31%IMOEX2 734,3+0,05%RTSI1 151,43+1,01%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Общество

В МЧС сообщили о гибели ребенка и ранении более 30 человек из-за непогоды

В регионах России из-за резкого ухудшения погодных условий погиб один несовершеннолетний, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает МЧС России в Max.

«Пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлен в лечебные учреждения», – говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия сопровождались мокрым снегом, грозами и порывистым ветром до 27 м/с. Непогода затронула территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного округов.

В ведомстве отметили, что в пострадавших регионах повалено более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей. Также произошли перебои с электроснабжением, без света остаются около 76 000 человек. «Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия подчиненные силы и средства находятся в повышенной готовности к оперативному реагированию», – заявили в МЧС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о частичных отключениях электроснабжения из-за снегопада и сильного ветра. Самыми сложными для ликвидации последствий округами Подмосковья он назвал Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов. Всего в ремонтных работах задействованы свыше 200 бригад электриков, а также бригады лесного хозяйства, передвижные электростанции, бригады МЧС и спецтехника.

В Москве и Подмосковье 27 апреля объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и сильным ветром, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 27 апреля проинформировал, что за последние сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. Среди населенных пунктов Подмосковья больше всего осадков пришлось на Михайловское (27 мм, или 79% от объема осадков апреля).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её