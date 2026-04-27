В МЧС сообщили о гибели ребенка и ранении более 30 человек из-за непогоды
В регионах России из-за резкого ухудшения погодных условий погиб один несовершеннолетний, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает МЧС России в Max.
«Пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлен в лечебные учреждения», – говорится в сообщении.
Неблагоприятные погодные условия сопровождались мокрым снегом, грозами и порывистым ветром до 27 м/с. Непогода затронула территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного округов.
В ведомстве отметили, что в пострадавших регионах повалено более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей. Также произошли перебои с электроснабжением, без света остаются около 76 000 человек. «Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия подчиненные силы и средства находятся в повышенной готовности к оперативному реагированию», – заявили в МЧС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о частичных отключениях электроснабжения из-за снегопада и сильного ветра. Самыми сложными для ликвидации последствий округами Подмосковья он назвал Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов. Всего в ремонтных работах задействованы свыше 200 бригад электриков, а также бригады лесного хозяйства, передвижные электростанции, бригады МЧС и спецтехника.
В Москве и Подмосковье 27 апреля объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и сильным ветром, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО).
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 27 апреля проинформировал, что за последние сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. Среди населенных пунктов Подмосковья больше всего осадков пришлось на Михайловское (27 мм, или 79% от объема осадков апреля).