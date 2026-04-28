Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
Народный артист РФ Роберт Ляпидевский скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра кукол имени Образцова.
«Ушел из жизни Роберт Ляпидевский, легенда нашего театра. Сегодня на 90-м году жизни не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», – говорится в сообщении.
В театре Ляпидевского назвали образцом: «Отточенное мастерство и неповторимое сценическое обаяние, оригинальность интонации и точное "попадание в стиль", редкий дар звукоподражания, способность к импровизации позволили его актерской индивидуальности раскрыть и героические, лирические, и острохарактерные, пародийные роли».
Как сообщили ТАСС в его семье, Ляпидевский умер после продолжительной болезни, вызванной осложнениями от ковида. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Роберт Анатольевич Ляпидевский родился 4 февраля 1937 г. в семье легендарного летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского. Учился в Нахимовском училище, затем изучал журналистику, увлекался спортом и музыкой. В театр попал по предложению его друга, который работал там музыкантом в оркестре. С 1 января 1959 г. Ляпидевский служил в театре кукол имени Образцова. Артист также был членом Попечительского совета Фонда развития детских кукольных театров.