Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,976+0,33%VEON-RX66,8-1,47%MGTS1 060-0,38%IMOEX2 703,1-1,07%RTSI1 140,02-0,92%RGBI119,31-0,13%RGBITR777,76-0,09%
Главная / Общество /

Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Ведомости

Народный артист РФ Роберт Ляпидевский скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра кукол имени Образцова.

«Ушел из жизни Роберт Ляпидевский, легенда нашего театра. Сегодня на 90-м году жизни не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», – говорится в сообщении.

В театре Ляпидевского назвали образцом: «Отточенное мастерство и неповторимое сценическое обаяние, оригинальность интонации и точное "попадание в стиль", редкий дар звукоподражания, способность к импровизации позволили его актерской индивидуальности раскрыть и героические, лирические, и острохарактерные, пародийные роли».

Как сообщили ТАСС в его семье, Ляпидевский умер после продолжительной болезни, вызванной осложнениями от ковида. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Роберт Анатольевич Ляпидевский родился 4 февраля 1937 г. в семье легендарного летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского. Учился в Нахимовском училище, затем изучал журналистику, увлекался спортом и музыкой. В театр попал по предложению его друга, который работал там музыкантом в оркестре. С 1 января 1959 г. Ляпидевский служил в театре кукол имени Образцова. Артист также был членом Попечительского совета Фонда развития детских кукольных театров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте