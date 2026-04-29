Общество /

Пожар на НПЗ в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом

Пожар, который возник на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе из-за атаки украинских БПЛА, распространился на многоквартирный дом, сообщил оперштаб региона.

Возгорание уже ликвидировано. Оперштаб отметил, что людей не было в здании в момент возгорания, их эвакуировали еще утром 28 апреля.

Огонь перекинулся на дом ночью, около 2:40. Ликвидация завершилась спустя два часа. Пожар распространился на площади в 150 кв. м. По данным на 29 апреля, из домов рядом с НПЗ эвакуировали 60 человек, в том числе 9 детей.

Оперштаб также сообщал, что возгорание на НПЗ в Туапсе было локализовано. В ликвидации последствий участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от МЧС России.

Повторная атака на Туапсе произошла в ночь на 28 апреля. В результате на территории туапсинского НПЗ произошел пожар. В муниципальном округе объявили режим ЧС регионального уровня.

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе для контроля тушения пожара. Он сообщил, что утечек нефти на поврежденном объекте в настоящее время (считается в России иноагентом) не происходит.

Читайте также:Кондратьев доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе
