В центре Курска установят памятник Брежневу

На заседании также обсуждались другие инициативы по увековечению памяти Брежнева. Так, краеведы предложили присвоить его имя строящемуся проспекту в Сеймском округе Курска. Решение будет зависеть от позиции совета ветеранов. Кроме того, после обновления здания Землеустроительного техникума на улице Дзержинского, где учился Брежнев, там установят новую мемориальную доску.