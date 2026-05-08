В центре Курска установят памятник Брежневу
Памятник бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу появится в центре Курска. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн после заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летию со дня рождения советского лидера.
По словам главы региона, инициатором установки памятника стал почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин, который взял на себя все расходы по проекту. Открытый конкурс на лучший проект памятника Российская академия художеств объявит уже на следующей неделе.
«Куряне по праву считают Брежнева своим земляком. Его семья родом из деревни Брежнево Курского района, он сам учился в Землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал», – написал Хинштейн.
На заседании также обсуждались другие инициативы по увековечению памяти Брежнева. Так, краеведы предложили присвоить его имя строящемуся проспекту в Сеймском округе Курска. Решение будет зависеть от позиции совета ветеранов. Кроме того, после обновления здания Землеустроительного техникума на улице Дзержинского, где учился Брежнев, там установят новую мемориальную доску.
На конец 2026 г. также запланирована выставка, организованная совместно с федеральными архивами и музеями. По словам Хинштейна, сотрудники Курского областного архива уже обнаружили десятки документов, связанных с курским периодом жизни Брежнева.
Губернатор отметил и потенциал создания музейно-туристической локации в родовом имении семьи Брежневых, расположенном примерно в 15 км от Курска.
Известно, что Хинштейн написал книгу о генеральном секретаре ЦК КПСС под названием «Почему Брежнев не стал Путиным? Сказка о потерянном времени». В ней собраны факты о жизни Брежнева и его сравнения со всеми лидерами страны.