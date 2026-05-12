Въезд и выезд из Энергодара закрыты из-за атаки беспилотников на АЗС
Въезд в Энергодар и выезд из него через КПП закрыты из-за опасности повторных атак украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары с помощью БПЛА по двум автозаправкам на выезде из Энергодара. Загорелись колонка и автомобиль. Пухов заявил, что нужно оставаться в укрытиях или на безопасном удалении от АЗС.
7 мая глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ третий день подряд активно атакуют Энергодар, нанося удары по городской инфраструктуре. По его словам, удары наносятся в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. Только 5 мая в городе зафиксировали более 20 взрывов, в результате чего сгорели пять автомобилей. Лихачев также сообщил, что несколько украинских беспилотников ударили по зданию администрации Энергодара. По его словам, никто из сотрудников не пострадал.
Кроме того, глава «Росатома» заявил, что 2 мая ВСУ атаковали беспилотником здание радиационной лаборатории Запорожской АЭС. Также ежедневно фиксируются прилеты дронов по электроподстанции «Радуга», из-за чего невозможно начать ремонтные работы. Сейчас Запорожская АЭС продолжает получать электроэнергию только по одной линии – «Ферросплавной».
С 30 апреля по 3 мая Энергодар полностью оставался без энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования. Критически важная инфраструктура работала от резервных дизель-генераторов. Полностью восстановить электроснабжение удалось 5 мая, рассказал Лихачев.