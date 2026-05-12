Главная / Общество /

Путин подписал указ об отсрочке от призыва для части курсантов МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право на отсрочку от призыва части обучающихся в вузах МЧС России. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отсрочка будет предоставляться гражданам России, обучающимся по очной форме в должности курсанта в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении МЧС России.

Речь идет о студентах, которые были зачислены непосредственно после получения среднего профессионального образования по профильным направлениям подготовки. В документе уточняется, что право на отсрочку смогут получать не более 200 человек в год.

В марте заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявлял, что медицинское свидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек от призыва на военную службу будут проводиться в течение всего года.

Он уточнил, что добровольцы, которые не менее полугода участвовали в боевых действиях и прошли службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу. На время пребывания в добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва.

