Устный экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников с 2028 года
Девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории с 2028 г., сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В марте Музаев говорил, что новый экзамен по истории для учеников 9-х классов повысит качество изучения истории в школах и сделает уроки более содержательными. Ежегодно экзамен будут сдавать более 1,5 млн школьников. По словам представителя пресс-службы Минпросвещения, школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов.
30 апреля Музаев заявил, что об изменениях ведомство предупредит за два года. Он уточнял также, что в феврале все девятиклассники будут проходить устное тестирование. История в школах преподается по единой линейке учебников, напоминал глава Рособрнадзора.