Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
POSI1 033-0,83%CNY Бирж.10,785-0,59%IMOEX2 683,82-0,23%RTSI1 145,8-0,23%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Устный экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников с 2028 года

Ведомости

Девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории с 2028 г., сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В марте Музаев говорил, что новый экзамен по истории для учеников 9-х классов повысит качество изучения истории в школах и сделает уроки более содержательными. Ежегодно экзамен будут сдавать более 1,5 млн школьников. По словам представителя пресс-службы Минпросвещения, школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов.

30 апреля Музаев заявил, что об изменениях ведомство предупредит за два года. Он уточнял также, что в феврале все девятиклассники будут проходить устное тестирование. История в школах преподается по единой линейке учебников, напоминал глава Рособрнадзора.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь