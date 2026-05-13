ГД приняла закон об отпусках для родителей и детей военных с инвалидностью
Депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий право одного из родителей военнослужащего на ежегодный отпуск одновременно с ним, если он является инвалидом I или II группы, продолжает военную службу и не состоит в браке. Решение было принято на пленарном заседании, документ опубликован в думской электронной базе.
Изменения вносятся в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Закон также предоставляет аналогичное право детям военных с инвалидностью. В пояснительной записке указано, что цель инициативы – «оказание необходимой помощи в реализации права на отпуск».
Законопроект был внесен в Госдуму 10 марта рядом депутатов от фракции «Единая Россия», включая Андрея Картаполова и Дмитрия Вяткина. В первом чтении документ был принят 24 марта.
В апреле 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненных участников спецоперации.