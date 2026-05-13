Кравцов: ситуация с использованием англицизмов меняется в лучшую сторону
Ситуация с использованием иностранных слов, включая англицизмы, в России меняется в лучшую сторону. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на I Петербургском международном филологическом форуме, передают «РИА Новости».
По словам министра, в стране утверждаются нормативные словари, в которых фиксируются уже используемые заимствования, а также предлагаются варианты их замены на русские слова. Кравцов отметил, что в 1990-е годы использование иностранных терминов стало модным, однако сейчас тенденция постепенно меняется. Отвечая на вопрос о возможном запрете таких слов, как «коворкинг», «воркшоп» и «буккроссинг», он подчеркнул, что помимо ограничительных мер важны и другие инструменты, а в целом ситуация развивается в позитивном направлении.
Министр также добавил, что значительная роль в формировании языковой культуры принадлежит системе образования и самим гражданам. По его словам, именно от того, какие слова употребляют дети и какие книги они читают, во многом зависит языковая среда будущего поколения.
I Петербургский международный филологический форум «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России» проходит в Санкт-Петербургском государственном университете с 13 по 15 мая.
С 1 марта вступил в силу закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. В соответствии с ним бизнес должен доводить информацию до потребителей только на русском: речь идет о вывесках, рекламе и указателях. Перевод на другие языки допускается, но только при полном соответствии содержания и равнозначности оформления. Закон также запрещает присвоение жилым комплексам и микрорайонам названий с иностранной фонетикой.