Кравцов: ситуация с использованием англицизмов меняется в лучшую сторону

По словам министра, в стране утверждаются нормативные словари, в которых фиксируются уже используемые заимствования, а также предлагаются варианты их замены на русские слова. Кравцов отметил, что в 1990-е годы использование иностранных терминов стало модным, однако сейчас тенденция постепенно меняется. Отвечая на вопрос о возможном запрете таких слов, как «коворкинг», «воркшоп» и «буккроссинг», он подчеркнул, что помимо ограничительных мер важны и другие инструменты, а в целом ситуация развивается в позитивном направлении.