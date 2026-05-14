Суд в Москве оштрафовал Венедиктова по делу о связи с нежелательной организацией

Суд в Москве оштрафовал Венедиктова по делу о связи с нежелательной организациейОснованием для разбирательства стало предполагаемое сотрудничество с Radio Echo GmbH
Черемушкинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 10 000 руб. бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову
Суд признал Венедиктова виновным по статье 20.33 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, основанием для разбирательства стало предполагаемое сотрудничество с зарегистрированной в Германии Radio Echo GmbH
Венедиктов на заседание суда не явился, его интересы представляли адвокаты. Защита заявила, что он вину не признает и считает, что размещение материалов не является доказательством сотрудничества с организацией.
14 апреля на Венедиктова составили протокол об участии в работе нежелательной организации.
Минюст включил Венедиктова в реестр иноагентов в апреле 2022 г. До этого Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о боевых действиях на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к его сайту.
В марте 2022 г. «Эхо Москвы» прекратило эфирное вещание в России, а доступ к сайту радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта. Холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежала радиостанция, сообщил, что основанием для этого стало обращение Генпрокуратуры.