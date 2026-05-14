GAZP123,31-0,75%CNY Бирж.10,799-0,16%IMOEX2 681,76-0,48%RTSI1 151,88-0,48%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Главная / Общество /

Суд в Москве оштрафовал Венедиктова по делу о связи с нежелательной организацией

Основанием для разбирательства стало предполагаемое сотрудничество с Radio Echo GmbH
Ведомости

Черемушкинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 10 000 руб. бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (считается в России иноагентом) по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал Венедиктова виновным по статье 20.33 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, основанием для разбирательства стало предполагаемое сотрудничество с зарегистрированной в Германии Radio Echo GmbH (организация признана нежелательной на территории РФ), связанной с проектом «Эхо». По версии прокуратуры, материалы проекта также публиковались на YouTube-канале «Живой гвоздь».

Венедиктов на заседание суда не явился, его интересы представляли адвокаты. Защита заявила, что он вину не признает и считает, что размещение материалов не является доказательством сотрудничества с организацией.

14 апреля на Венедиктова составили протокол об участии в работе нежелательной организации.

Минюст включил Венедиктова в реестр иноагентов в апреле 2022 г. До этого Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о боевых действиях на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к его сайту.

В марте 2022 г. «Эхо Москвы» прекратило эфирное вещание в России, а доступ к сайту радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта. Холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежала радиостанция, сообщил, что основанием для этого стало обращение Генпрокуратуры.

