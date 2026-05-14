В Беслане хирурги провели уникальную операцию, удалив гигантскую аневризму мозга
Хирурги Северо-Кавказского многопрофильного медцентра в Северной Осетии впервые провели сложнейшую операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Главврач медцентра Михаил Суханов в беседе с корреспондентом «Вестей» назвал эту операцию уникальной для всей российской нейрохирургии.
Пациент поступил в медцентр в критическом состоянии: у него отказали конечности и пропала речь. Причиной стала гигантская аневризма головного мозга, которая, по словам врачей, могла в любой момент привести к смерти.
Операция длилась около четырех часов. По словам Суханова, подобные крупные аневризмы внутримозговых артерий представляют серьезную опасность для пациента, необходима «ювелирная точность».
Как сообщили в медцентре, раньше пациентов с аневризмой головного мозга принимали только в плановом порядке. Теперь учреждение готово оказывать экстренную помощь таким больным со всего Северного Кавказа.
В медцентре также сообщили, что планируют развивать направления нейрохирургии, кардиохирургии, аритмологии и травматологии.
