CNY Бирж.10,768-0,44%VEON-RX65,4+0,62%CHMK3 9950%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,82-0,04%
Главная / Общество /

В Беслане хирурги провели уникальную операцию, удалив гигантскую аневризму мозга

Хирурги Северо-Кавказского многопрофильного медцентра в Северной Осетии впервые провели сложнейшую операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Главврач медцентра Михаил Суханов в беседе с корреспондентом «Вестей» назвал эту операцию уникальной для всей российской нейрохирургии.

Пациент поступил в медцентр в критическом состоянии: у него отказали конечности и пропала речь. Причиной стала гигантская аневризма головного мозга, которая, по словам врачей, могла в любой момент привести к смерти.

Операция длилась около четырех часов. По словам Суханова, подобные крупные аневризмы внутримозговых артерий представляют серьезную опасность для пациента, необходима «ювелирная точность».

Как сообщили в медцентре, раньше пациентов с аневризмой головного мозга принимали только в плановом порядке. Теперь учреждение готово оказывать экстренную помощь таким больным со всего Северного Кавказа.

В медцентре также сообщили, что планируют развивать направления нейрохирургии, кардиохирургии, аритмологии и травматологии.

7 мая «Ведомости» писали, что низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) грудной клетки могут включить в порядок диспансеризации взрослых пациентов с риском развития рака легкого.

