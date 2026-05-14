Три человека пострадали в результате наезда машины на остановку в Москве

В ночь на 21 апреля в Москве водитель Mercedes-Benz GLE 450 столкнулась с электровелосипедом и такси, вылетела на место ремонтных работ и врезалась в еще четыре транспортных средства. В результате велосипедист погиб на месте, а одна из пассажирок автомобиля скончалась в больнице от полученных травм. Еще двое участников ДТП обращались за медицинской помощью. На следующий день Таганский суд арестовал Анну Владимирову на два месяца.