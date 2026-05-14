Три человека пострадали в результате наезда машины на остановку в Москве
В центре Москвы водитель легковушки наехал на автобусную остановку, в результате чего пострадали три пешехода, сообщила столичная Госавтоинспекция в Мах.
Водитель Infiniti не справился с управлением, уточнили в ведомстве. Авария произошла на Проспекте Мира в районе дома 48.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства аварии.
